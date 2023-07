Presedintele PNL, Nicolae Ciuca si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au anuntat luni masurile convenite in Coalitie pentru reducerea cheltuielilor bugetare de stat.Planul este de scadere a numarului de secretari de stat si ai membrilor cabinetelor autoritatilor locale, desfiintarea unor functii publice, comasarea unor institutii, indemnizatii reduse, vouchere de vacanta doar pentru bugetarii cu venituri sub 10.000 de lei brut.Anuntul lui Nicolae Ciuca"Am convenit, astazi, in Coalitie, o ... citeste toata stirea