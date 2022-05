Ciumbrud: Accident rutier provocat de un sofer, cu o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur in aerul expirat

Un sofer in varsta de 26 din Ciumbrud, a provocat duminica seara, un accident rutier pe o strada din comuna.Soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 8 mai 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Vasile Lucaciu din localitatea Ciumbrud, un tanar de 26 de ani, din Ciumbrud, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat si s-a ... citeste toata stirea