Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a aprobat in cursul acestui an repartizarea a 6 constructii usoare din elemente modulate catre familii nevoiase ale caror locuinte au fost afectate de calamitati naturale.Locuintele au fost afectate de inundatii, incendii, fiind distruse in intregime sau partial, existand riscul prabusirii acestora in orice moment, punand in pericol viata si sanatatea persoanelor care locuiesc in ele.Astfel, prin Hotararea nr. 22/01.11.2023 a CJSU Alba, s-a ... citeste toata stirea