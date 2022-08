Club de educatie pentru sanatate al Crucii Rosii, la Liceul "Horea, Closca si Crisan" Abrud

Incepand cu luna februarie 2022, la Liceul "Horea, Closca si Crisan" Abrud functioneaza un club de educatie pentru sanatate dedicat elevilor din scoala, in cadrul unui proiect al Crucii Rosii Romane.Proiectul s-a derulat la nivel national, fiind infiintate cluburi de educatie pentru sanatate, in 31 de judete din Romania, printre care si in judetul Alba, in unitati de invatamant reprezentative pentru comunitate, supervizate de cadre didactice, cu implicarea voluntarilor.Filiala Alba a ales ... citeste toata stirea