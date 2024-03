CLUJ - Candidati redutabili impotriva lui Boc si a lui Tise

PSD si-a desemnat candidatii pentru Consiliul Judetean Cluj si Primaria Cluj-Napoca. In batalia cu Alin Tise (PNL) a intrat Alexandru Cordos, secretarul general al PSD Cluj, iar in competitie cu Emil Boc, a fost validata doamna Aurelia Cristea.Alexandru Cordos este un veteran al politicii clujene, dar si la nivel national. Este absolvent a doua facultati, ASE si Drept, in prezent fiind profesor universitar la Cluj-Napoca. Cordos a activat in Parlamentul Romaniei, ca deputat in perioada ... citește toată știrea