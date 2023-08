Consilierii locali din Cluj-Napoca au votat marti proiectul de rectificare bugetara pentru includerea in buget a sumelor necesare construirii centurii metropolitane care va lega orasul de comuna Floresti. Contractul pentru lucrari va fi semnat tot marti.Drumul va avea sase benzi. "Cate o banda pe sens va fi dedicata transportului in comun, ambulantelor si pompierilor. Acest tronson va avea si piste de biciclete, un pasaj subteran in zona Metro si unul suprateran la Spitalul de Urgenta", a ... citeste toata stirea