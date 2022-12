CNAIR: Restrictii de circulatie pe Valea Oltului pentru unele categorii de vehicule, in perioada 31 decembrie-2 ianuarie

Circulatia vehiculelor rutiere mai mari de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de sambata 31 decembrie 2022, duminica 1 ianuarie si luni 2 ianuarie 2023, pe DN 7 intre Vestem (judetul Sibiu), Ramnicu Valcea si Pitesti, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."CNAIR informeaza conducatorii auto ca in zilele de sambata 31 decembrie 2022, duminica 1 ianuarie 2023 si luni 2 ianuarie 2023, in ... citeste toata stirea