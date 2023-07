ISU Alba transmite recomandari pentru locuitori, in conditiile in care judetul Alba se afla sub atentionare Cod Galben de canicula in perioada 12-16 iulie.Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 si 37 de grade, potrivit ANM.Vezi Avertizari COD GALBEN de furtuni si canicula, in Alba si alte judete din tara, pana duminicaISU Alba - recomandari ... citeste toata stirea