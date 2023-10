Meteorologii au emis un cod galben de ceata valabil marti, 31 octombrie, pana la ora 10:00. Codul vizeaza mai multe judete din Transilvania, printre care si Alba.Potrivit avertizarii ANM, in judetul Alba sunt vizate urmatoarele localitati: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Teius, Galda de Jos, Mihalt, Santimbru, Ciugud, Craciunelu de Jos, Radesti;Se vor semnala: local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat chiar sub 50 de metri.Alte judete vizate:Judetul Covasna: ... citeste toata stirea