Cod Galben de ceata in judetul Alba: vizibilitatea poate scadea pana la 50 de metri. Localitatile vizate

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ceata, valabil joi dimineata in judetul Alba, pana la ora 9:00.Local se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Sunt vizate localitatile din zona joasa a judetului Alba:Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebes, Blaj, Ocna Mures, Teius, Ighiu, Sasciori, Unirea, Jidvei, Vintu de Jos, Galda de Jos, Sona, Mihalt, Pianu, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Daia Romana, ... citește toată știrea