Cod galben de ninsori si viscol in Alba, valabil pana duminica seara

Judetul Alba se va afla incepand de vineri seara si pana duminica seara, sub avertizarea unui cod galben de ninsori si viscol.Codul galben este valabil in 26 de judete din tara, printre care si Alba.Acestea sunt:Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.Potrivit ANM, in intervalul 3 februarie, ora 10:00 - 5 ... citeste toata stirea