Cod galben de ninsori si viscol, prelungit pana duminica dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana duminica dimineata atentionarea Cod galben de cantitati insemnate de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, valabila in zone din 22 de judete.De asemenea, pana duminica la ora 10:00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, ce vizeaza judetele Vrancea, Buzau si zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita si Arges.In aceste zone va ninge abundent (35 - 50 l/mp) ... citeste toata stirea