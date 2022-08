De la ora 12.00, va intra in vigoare un cod galben de ploi care va cuprinde intreaga tara, valabil pana luni seara la ora 22.00.Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania si Maramures vor fi perioade cu ... citeste toata stirea