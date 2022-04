Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de cantitati insemnate de apa si vijelii si un cod portocaliu de ploi abundente, valabile in peste jumatate de tara pana vineri dimineata, la ora 06.00.Potrivit codului galben, pe parcursul zilei de joi in Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local in Muntenia, vor fi ... citeste toata stirea