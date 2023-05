Judetul Alba se va afla luni, de la pranz, sub cod galben de furtuna si caderi de grindina, au transmis reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie.Avertizarea vizeaza si alte judete din vestul si sud-vestul tarii.Conform meteorologilor, codul galben va fi valabil luni, 22 mai, intre orele 12 si 21."In intervalul mentionat in Oltenia, nord-vestul Munteniei, Banat, Crisana, precum si in Carpatii Occidentali si Meridionali, local vor fi perioade cu instabilitate ... citeste toata stirea