Judetul Alba se va afla sub un cod galben de vremea rea, valabil de duminica dimineata de la ora 10.00, si pana luni dimineata la ora 06.00.Potrivit meteorologilor, in acest interval se vor semnala averse torentiale, grindina si vijelii.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in extindere treptata dinspre nord-vestul teritoriului.Vor fi averse si cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului (in general ... citeste toata stirea