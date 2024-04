COD PORTOCALIU de vant puternic in Alba si aproape toata tara. Rafalele vor ajunge si la 120 de kilometri la ora, in zonele inalte

Cod portocaliu in de vant puternic in Alba si o mare parte a tarii, de marti dimineata. Codul galben emis luni pentru noaptea de luni spre marti, valabil in partea de Vest a tarii s-a transformat intr-unul portocaliu, marti dimineata.Vantul se va intensifica de la primele ore ale zilei de marti si va tine pana seara la ora 18:00. In zonele inalte, rafalele vor ajunge si la 120 de kilometri la ora.Interval de valabilitate: 2 aprilie, ora 08 - 2 aprilie, ora 18Fenomene si zone vizate: ... citește toată știrea