Cod ROSU de vreme rea in mai multe localitati din Alba: A fost activata Grupa Operativa din cadrul ISU Alba. Au fost transmise mesaje RO-ALERT

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti, un COD ROSU de vremea rea in mai multe localitati din judetul Alba, in intervalul orar 16:40 - 17:30.Localitatile vizate sunt: Aiud, Teius, Ighiu, Vintu de Jos, Galda de Jos, Metes, Stremt, Cricau, Radesti.In intervalul orar amintit se vor semnala: averse torentiale ce vor acumula 40...50 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie si grindina, In zona s-au acumulat deja 50 - 60 l/mp.In cadrul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea