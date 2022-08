COD ROSU de vreme rea in mai multe localitati din Alba: Ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice, grindina ZONE VIZATE

Meteorologii au emis o avertizare de tipul COD ROSU de vreme rea, valabil, in mai multe localitati din Alba. Avertizarea este in vigoare pana la ora 17.30.Se vor semnala averse torentiale ce vor acumula 40- 50 litri pe metru patrat, frecvente descarcari electrice, vijelie si grindina, In zona s-au acumulat deja 50 - 60 pe metru patrat.ZONELE VIZATE: Aiud, Teius, Ighiu, Vintu de Jos, Galda de Jos, Metes, Stremt, Cricau, Radesti;Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24.ro si pe ... citeste toata stirea