Colectiile celui mai vechi muzeu de stiinte ale naturii din Transilvania nu vor fi retrocedate. ICCJ a respins cererea Eparhiei Reformate

Peste 14.000 de obiecte din colatia Muzeului de Stiinte ale Naturii din Aiud vor ramane in continuare in proprietatea institutiei muzeale. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea de retrocedare formulata de Eparhia Reformata din Ardeal. Eparhia Reformata a dat in judecata Comisia Speciala de Retrocedare a unor Bunuri care au apartinut Cultelor Religioase din Romania, din subordinea Guvernului, care a respins anterior solicitarea reprezentantilor cultului religios. ... citeste toata stirea