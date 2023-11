Colegiul Militar "Mihai Viteazul" din municipiul Alba Iulia implineste 104 de ani de la infiintare.Institutia duce mai departe traditiile liceului militar infiintat in anul 1919 la Targu-Mures. Cu o istorie de 104 ani, inceputa in "cuibul de soimi de la Mures", colegiul militar a pregatit pana in prezent peste 7.400 de absolventi, insumand 72 de promotii.Activitatea colegiului este sinonima cu performanta, pregatirea elevilor fiind confirmata de rezultatele de exceptie obtinute la examenul de ... citeste toata stirea