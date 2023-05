In perioada 8-13 mai 2023, comisia nationala de evaluare a candidaturilor pentru obtinerea certificatului "Scoala Europeana", editia 2023, s-a intrunit la Constanta pentru a evalua candidaturile celor 150 de unitati de invatamant preuniversitar inscrise la editia din acest an a competitiei "Scoala Europeana".Doua unitati de invatamant din judet au obtinut titlul "Scoala Europeana" in cadrul competitiei cu acelasi nume, organizata de aproape 20 de ani de catre Ministerul Educatiei prin ... citeste toata stirea