Colindatorii au ajuns si la Inspectoratul de Politie Judetean Alba. Cei peste 800 de copii, au primit din partea lui Mos Craciun daruri

Cu prilejul Sarbatorilor de Iarna, politistii albaiulieni au fost vizitati de colindatori, care i-au incantat cu numeroase colinde.Sute de colindatori au adus vestea Nasterea Domului Isus Hristos politistilor din Alba, in saptamana ce preceda marea sarbatoare a Craciunului. Mos Craciun a poposit cu daruri.Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, politistii din Alba au primit colindul celor mari si al celor mici. Peste 800 de copii, alaturi de cadre didactice, au adus vestea ... citeste toata stirea