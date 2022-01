Un accident rutier, a avut loc marti, in jurul amiezii, in municipiul Alba Iulia.Doua masini s - au lovit, in zona intersectiei a doua strazi din oras, iar in urma impactului o femeie a fost transportata la spital.La data de 11 ianuarie 2022, in jurul orei 11.45, la intersectia strazilor P-ta Iuliu Maniu cu Teilor, un barbat, de 62 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un ... citeste toata stirea