Coliziune intre doua masini pe DN1, din cauza unui sofer beat

Un accident rutier, s-a produs vineri seara, pe DN1, in care au fost implicate doua masini, care au intrat in coliziune.Accidentul rutier, s-a intamplat din vina unui sofer din Alba iUlia, care a urcat la volan, sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 15 iulie 2022, in jurul orei 22,10, politistii Serviciului Rutier au intervenit pe DN 1, la kilometrul 374+800 de metri, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari a rezultat ca un barbat ... citeste toata stirea