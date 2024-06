Comisia de etica a ASE Bucuresti confirma ca teza de doctorat a primarului din Alba Iulia, Gabriel Plesa, este plagiata

Comisia de Etica a Academiei de Studii Economice (ASE) Bucuresti a dat o decizie legata de acuzatiile de plagiat asupra tezei de doctorat a primarului Gabriel Plesa.Comisia de etica a stabilit ca teza sustinuta si publicata de primarul din Alba Iulia, Gabriel Plesa, (PNL) este plagiata.Mai exact comisia a stabilit ca teza este plagiata in proportie de 40%, potrivit hotnews.ro.Acuzatiile de plagiat au fost facute publice, intr-un articol aparut in revista Catavencii, in luna martie a ... citește toată știrea