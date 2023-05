Compozitorul si pianistul Carl Filtsch omagiat la Sebes, printr-un concert care a avut loc vineri seara, in Catedrala Evangelica din municipiu, sustinut de pianista japoneza Chiyo Hagiwara si Orchestra "Harmony of sounds"."Azi, am trait la Sebes o poveste muzicala atat de frumoasa! L-am omagiat pe Carl Filtsch, geniul muzicii clasice nascut in orasul nostru, in data de 28 mai 1830, pretuit in capitalele culturale ale vremii sale si ramas in istoria muzicii ca un destin care a ajuns prea repede ... citeste toata stirea