Comuna Ciugud, a ramas fara apa potabila timp de 7 - 8 ore, din cauza unei avarii

Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila, locuitorii din comuna Ciugud, au ramas marti, fara apa potabila, timp de 7 - 8 ore.Sucursala Alba Iulia a operatorului regional APA CTTA SA ALBA anunta consumatorii ca in data de 08.03.2022 se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Ciugud, din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila a acestei localitati (produsa in zona fermelor).Estimam durata de remediere a acestei avarii la cca 7-8 ore, ... citeste toata stirea