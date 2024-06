Comuna Ohaba, fara apa de zile intregi, in plina canicula. Primarul Adrian Mihaltan cere APA CTTA sa decolmateze izvoare mai vechi

Comuna Ohaba, fara apa de zile intregi, in plina canicula. Mai multi cititori Alba24 au transmis ca la robinetele oamenilor din zona nu a mai curs apa de vineri, 19 iunie.In zona respectiva locuiesc foarte multi oameni in varsta, care nu se pot descurca."De ce compania de apa opreste furnizarea de apa potabila in timpul caniculei in comuna Ohaba.Aceasta companie a sistat furnizarea fara nici un motiv intemeiat sau anunt prealabil si fara a suplini alimentarea apei cu cisterne mobile ... citește toată știrea