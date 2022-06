Comuna Sasciori asaltata de daci, in acest weekend: Cel mai mare festival dacic din Romania. PROGRAMUL EVENIMENTELOR

Comuna Sasciori, localitate pe raza careia se afla cetatea dacica de la Capalna, se intoarce in timp, cu peste 2.000 de ani in urma, in vremurile cand dacii stapaneau liberi aceste taramuri, gazduind o noua editie a Festivalului Cetatilor Dacice - cel mai important si cel mai mare festival dacic din Romania.Evenimentul, ajuns la cea de-a XIV-a editie, se va desfasura in perioada 24 - 26 iunie si va cuprinde expozitii, lupte intre daci si romani, ateliere antice si spectacole in aer liber de ... citeste toata stirea