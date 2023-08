Dupa introducerea colectarii deseurilor reciclabile din saci galbeni in mai multe localitati din mediu rural, in zonele de operare RER Vest - RETIM, asocierea, administratiile locale si ADI Salubris Alba incep verificarea, in teren, a felului cum sunt precolectate si depozitate deseurile.In perioada urmatoare, echipaje formate din angajati RER Vest, reprezentati ADI Salubris Alba si ai administratiilor locale vor parcurge localitatile in zilele de colectare a deseurilor reciclabile, pentru a ... citeste toata stirea