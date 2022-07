Comunicat europarlamentarul Mircea Hava: Uniunea Europeana trebuie sa ia masuri rapide pentru a atenua efectele inflatiei

Nu mai e un secret pentru nimeni ca ne aflam intr-o noua criza, cu o inflatie record si cresteri de preturi in cele mai multe sectoare, in special in cele care afecteaza marea majoritate a cetatenilor, precum pretul carburantilor, al utilitatilor sau al produselor de baza. Iar toate astea se intampla intr-o perioada in care inca resimtim, cu totii, efectele pandemiei de Covid 19.Uniunea Europeana trebuie sa aiba, la fel ca si in cazul pandemiei, o reactie rapida, trebuie sa vina cu masuri ... citeste toata stirea