Comunicat TRANSAVIA: Liderul industriei avicole din Romania se asteapta la dublarea cifrei de afaceri si a profitului pana in 2026

TRANSAVIA anunta Planul de Accelerare a Cresterii Solide: Liderul industriei avicole din Romania se asteapta la dublarea cifrei de afaceri si a profitului pana in 2026Bazandu-se pe impulsul din ultimii trei ani si dupa ce a atins cu succes obiectivele generale de cifra de afaceri si profit in anul anterior, TRANSAVIA, liderul pietei de carne de pui din Romania, anunta Planul de Accelerare a Cresterii Solide pentru urmatorii 3 ani, cu o dublare a cifrei de afaceri si a profitului pana in 2026. ... citește toată știrea