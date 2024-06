Comunitatea din Sancel castiga prima etapa a festivalului de traditii si obiceiuri "Cultura pentru Cultura" 2024. Clasament

Prima etapa "Cultura pentru Cultura" acest an, desfasurata duminica, 16 iunie 2024, in Cetatea Greavilor din Garbova, si-a stabilit castigatorii. Premiul I a fost castigat de comunitatea din Sancel, Premiul II i-a revenit comunitatii din Garbova, iar Premiul III a fost obtinut de comunitatea din Calnic.Acestea au fost urmate in clasamentul final de comunitatea din Spring (Premiul IV) si de comunitatea din Cut (Premiul V).Festivalul-Concurs de Traditii si Obiceiuri "Cultura pentru Cultura", ... citește toată știrea