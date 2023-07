Concediu 2023 in Grecia sau Bulgaria: Preferintele romanilor pentru destinatiile de vacanta se schimba constant, iar Grecia, Bulgaria si Croatia sunt trei tari populare in randul turistilor romani.Fiecare dintre aceste destinatii are farmecul si atractiile sale distincte, care atrag calatorii in cautarea de peisaje frumoase, plaje, cultura si aventura.Grecia este o destinatie indragita de romani deoarece ofera o combinatie unica de istorie bogata, arhitectura impresionanta si peisaje ... citeste toata stirea