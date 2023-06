Festivalul National - Concurs de muzica pop pentru tineri si studenti "Voices", editia a XI-a, a ajuns la final.Evenimentul este organizat de Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia si reprezinta singurul festival studentesc de muzica usoara din Romania.In acest an, s-au inscris in concurs 11 tineri, reprezentand sase case de cultura studentesti din tara.Dintre acestia, 9 au intrat in concurs si au interpretat "live" doua piese, una din ele in limba romana.Tinerii au concurat nu doar ... citeste toata stirea