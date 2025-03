Concurs de conducere in regim prioritar, organizata cu ocazia Zilei Politiei Romane 2025

COMPETIEsIE DE CONDUCERE IN REGIM PRIORITAR, CU OCAZIA ZILEI POLITIEI ROMANE 2025La data de 12 martie 2025, in cadrul activitatilor sportive dedicate Zilei Politiei Romane, pe un poligon special amenajat, aflat pe raza localitatii Ighiu, politistii Biroului Pregatire Profesionala au organizat un concurs de conducere in regim prioritar, la care s-au inscris 16 politisti din structurile operative ale Inspectoratului de Politie Judetean Alba.Acestia au demonstrat ca sunt profesionisti, temeinic ... citește toată știrea