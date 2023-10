Un concurs de off-road ce a ajuns deja traditie in zona Muntilor Apuseni implineste in 2023, 11 ani de activitate. Este vorba despre "Toamna in Apuseni", un concurs dedicat masinilor de offroad.Evenimentul sportiv se va desfasura in perioada 13 -15 octombrie, in Abrud.Potrivit organizatorilor, in prima zi concurentii vor lua startul la Ziua de Trophy unde vor avea de parcurs 56 de kilometri.A doua zi, proba de Trial va avea loc la fosta Unitate Militara din Abrud.Se va concura la ... citeste toata stirea