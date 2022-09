Concurs directori scoli, a treia sesiune in ALBA: 20 de candidati sustin testul-grila in 8 septembrie. Reguli si calendar

Concurs directori scoli 2022, a treia sesiune: Joi, 8 septembrie, la Alba Iulia se organizeaza proba scrisa in cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de directori sau directori adjuncti de unitati de invatamant din judet. Sunt doar 20 de candidati, in conditiile in care sunt 52 de posturi disponibile.Testele-grila se corecteaza in aceeasi zi, dupa finalizarea probei. Apoi se pot depune contestatii si rezultatele finale vor fi afisate in 13 septembrie.Inspectoratul Scolar Judetean ... citeste toata stirea