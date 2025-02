Condamnare dupa un scandal la fostul Talcioc din Alba Iulia: Barbat, pedepsit dupa ce a tras o femeie de urechi

Un barbat a fost recent condamnat de magistratii Judecatoriei Alba Iulia dupa ce a provocat un scandal, la fostul talcioc din oras. Desi fapta s-a produs in luna octombrie a anului 2022, o condamnare in prima instanta a venit abia in 2025.Este vorba despre un caz de tulburare a ordinii si linistii publice, dar si loviri sau alte violente.La mai bine de doi ani de la comiterea faptelor, barbatul in cauza a fost condamnat.Ce s-a intamplatPotrivit motivarii instantei, o femeie si un barbat ... citește toată știrea