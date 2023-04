Doi tineri din Alba si-au aflat pedepsele dupa ce in urma cu aproape doi ani l-au talharit pe un baiat, de banii pe care ii obtinuse de la colindat.Pentru ca talharia a avut loc dupa lasarea intunericului, cei doi au fost judecati de magistratii Judecatoriei Alba Iulia pentru talharie calificata.Faptele s-au petrecut in perioada sarbatorilor de Craciun din 2021, iar o condamnare a venit in 26 aprilie 2023.Talharia s-a petrecut in centrul orasului, in spatele fostului magazin Unirea, ... citeste toata stirea