Condamnat pentru omor, trimis in judecata pentru ultraj. A amenintat cu moartea un politist

Un barbat in varsta de 32 de ani din orasul Cugir a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Alin C. este acuzat ca a amenintat un politist cu moartea. Acesta este recidivist, in 2012 fiind condamnat la 10 ani de inchisoare pentru omor. "La data de 20.12.2021, in intervalul orar 02.40 - 05.00, inculpatul C. a amenintat-o pe persoana vatamata L., agent de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, ca il bate, ca il omoara precum si ca ii omoara familia, ... citeste toata stirea