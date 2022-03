Conditii de comercializare a puilor de o zi in contextul european al evolutiei influentei aviare

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba transmite operatorilor din industria avicola conditiile in care pot fi comercializati puii de o zi avand in vedere contextul european al evolutiei influentei aviare la nivel european, dar si confirmarea la nivel comunitar de noi focare de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N1, atat la pasarile migratoare cat si la pasarile domestice.Astfel, comercializarea puilor de o zi se poate face numai in conformitate cu prevederile ... citeste toata stirea