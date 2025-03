Confiscarea unui ansamblu auto in valoare de 250.000 de euro si masuri preventive in cadrul unui dosar de infractiuni silvice

In data de 13 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a doi barbati din judetul Bihor, cercetati pentru infractiuni la regimul silvic.Din cercetari a reiesit ca, in data de 15 februarie a.c., un barbat de 37 de ani, administrator al unei societati comerciale, ar fi introdus in sistemul informatic SUMAL date nereale privind provenienta unui volum de aproximativ 29 metri cubi de material lemnos, pe care ulterior l-ar fi ... citește toată știrea