Conflict violent la Petrosani : Femeie retinuta pentru agresiune fizica asupra unui barbat

Femeie retinuta pentru 24 de ore de catre politisti, sub aspectul comiterii infractiunii de loviri sau alte violente.In data de 23 martie 2025, in jurul orei 17:30, Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata de un barbat de 39 de ani, din Petrosani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 17:00, in urma unui conflict verbal avut cu o femeie de 36 de ani, din Petrosani, aceasta l-ar fi agresat ... citește toată știrea