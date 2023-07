Consumatorii vor putea beneficia direct de inlocuirea produselor in cazul in constata, in termen de cel mult 30 de zile de la livrare, ca acestea nu sunt conforme. O lege in acest sens a fost publicata recent in Monitorul Oficial si urmeaza sa fie aplicata incepand cu data de 9 iulie.In prezent, in cazul in care consumatorii constata neconformitatea bunurilor la scurt timp dupa livrare, acestia pot sa opteze pentru o anumita masura corectiva, respectiv repararea sau inlocuirea produselor. ... citeste toata stirea