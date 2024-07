Contabilii ies in strada. Protest impotriva e-TVA, e-Factura, abuzurilor fiscale si legislative. Care sunt solicitarile

Contabilii si alti specialisti in domeniu vor protesta luni, 8 iulie, nemultumiti de modificarile fiscale. Acestia atrag atentia ca s-a creat un "haos in legislatia fiscala" si solicita predictibilitate."In ultimele luni, am fost martorii unei avalanse de modificari legislative, care apar in medie la fiecare doua zile lucratoare.Este imposibil sa cerem celor care isi platesc taxele si impozitele sa-si adapteze permanent afacerile sau bugetele personale la un astfel de ritm haotic.Aceasta ... citește toată știrea