Contestatia depusa de avocatii lui Calin Georgescu la masura controlului judiciar va fi judecata, luni, de magistrati

Mai sunt cateva ore pana la procesul momentului: Calin Georgescu se prezinta, astazi, in fata instantei pentru revocarea controlului judiciar! Sunt in continuare nereguli grave: avocatii lui nu au acces nici pana acum la dosar si la elementele importante, in ciuda cererilor depuse la Parchet. Candidatul independent are 3 dosare penale deschise, fiind pus sub acuzare pentru 6 infractiuni.Luni, magistratii de la Judecatoria Sectorului 1 urmeaza sa analizeze contestatia depusa de avocatii lui ... citește toată știrea