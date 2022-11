Continua cautarile baiatului disparut in raul Mures

Pompierii din Alba au reluat luni dimineata, cautarile baiatului in varsta de 15 ani, disparut in raul Mures.Cautarile pompierilor au inceput duminica seara, odata cu anuntul disparitiei baiatului in apele Muresului.La operatiunea de cautare pompierii folosesc o Autospeciala Scafandri, o barca pneumatica, 1 APIC si o Autospeciala UTV senilata amfibie pentru cautarea minorului, atat pe apa cat si pe ambele maluri ale raului Mures.Un minor in varsta de 15 ani, care ar fi cazut duminica in raul ... citeste toata stirea