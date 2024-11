CONTINUAM DEMERSURILE PENTRU REDESCHIDEREA TARGURILOR DE ANIMALE!

Echipa PSD Alba continua lupta, alaturi de fermieri, pentru redeschiderea targurilor de animale in judetul Alba. Primul eveniment la care va fi permisa prezenta animalelor, si care va fi organizat sub forma unei expozitii de animale, ar urma sa aiba loc la mijlocul acestei luni, la Loman, zona in care exista multi crescatori de animale.In ultima perioada, in calitate de consilier judetean, am purtat mai multe discutii cu vicepresedintele ANSVSA, social-democratul Ioan Oleleu, pentru ... citește toată știrea